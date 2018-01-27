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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Gönül& aşısı

    Gönül&Pepe aşısı
    , ilk onbirde 2 değişiklik yaptı. Geçtiğimiz hafta deplasmanında savunmanın göbeğinde 'e eşlik eden Vida kulübeye geçerken, yerine sakatlığı geçen forma giydi. 'da ilk 11'de şans bulan 'in yerine de oynadı. Caner yedek soyundu. Orta saha Atiba, , Anderson , ve 'dan kurulurken, 'un Everton'a transferinin ardından forvette yine Alvaro görev yaptı.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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