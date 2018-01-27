Gönül&Pepe aşısı
Şenol Güneş, ilk onbirde 2 değişiklik yaptı. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanında savunmanın göbeğinde Medel'e eşlik eden Vida kulübeye geçerken, yerine sakatlığı geçen Pepe forma giydi. Antalya'da ilk 11'de şans bulan Caner Erkin'in yerine de Gökhan Gönül oynadı. Caner yedek soyundu. Orta saha Atiba, Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca, Ryan Babel ve Ricardo Quaresma'dan kurulurken, Cenk Tosun'un Everton'a transferinin ardından forvette yine Alvaro Negredo görev yaptı.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
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