Gökhan: Hoca cehennemi...
Kasımpaşa galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Gökhan Gönül, kendileri gibi şampiyonluğa oynayan takımlar için iç saha maçlarının önemine vurgu yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Bizim gibi şampiyonluğa oynayan takımlar için, evimizde oynadığımız maçlarda sıfır puan kaybı yaşamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.
2-0'ın tehlikeli bir skor olduğunun altını çizen Gökhan, "İlk yarı iyi oynadık, herkes işini iyi yaptı ama 2-0 her zaman kritik skordur. 3'ü, 4'ü, 5'i bulabilirdik. Bunları atmamız gerekiyor" dedi.
Şenol Güneş'in açıklamalarını da aktaran tecrübeli savunmacı, "Bugün Şenol Hoca bize 'Cenneti de yaşatıyorsunuz, cehennemi de' dedi. Harbiden bu maçta böyle bir durum gerçekleşti. 2'den sonra en azından 3'ü atmamız gerekiyordu" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:07
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F.Bahçe fiyat artırdı
Toplam 1
Yorum
fbcan kesin ozanı takasa koymuşlardır akbabanın maliyeti 10m euroya denk gelmiş olur. 2,5m a aldık derler sonradan
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G.Saray'da deprem! Yıldız futbolcu kampı terk etti...
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Yorum
albaş derhal gönderilsin geçinmeye gönlü olmayan kadının topuğuna bakılmaz GS kulübü transfer yapamaz paraları yok ki ?borçlular kapıda bekliyorla
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90 milyon liralık senet
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Arsa paraları nereye gitti?Açıklama bekliyoruz.Sorumluluk yeni yönetimde.Şaibeye ortak olmayın.
Gökhan: Hoca cehennemi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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