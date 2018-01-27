Gökhan: Hoca cehennemi...

2-0'ın tehlikeli bir skor olduğunun altını çizen Gökhan, "İlk yarı iyi oynadık, herkes işini iyi yaptı ama 2-0 her zaman kritik skordur. 3'ü, 4'ü, 5'i bulabilirdik. Bunları atmamız gerekiyor" dedi.

Şenol Güneş'in açıklamalarını da aktaran tecrübeli savunmacı, "Bugün Şenol Hoca bize 'Cenneti de yaşatıyorsunuz, cehennemi de' dedi. Harbiden bu maçta böyle bir durum gerçekleşti. 2'den sonra en azından 3'ü atmamız gerekiyordu" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.