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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Gökhan: Hoca cehennemi...

    Gökhan: Hoca cehennemi...

    Kasımpaşa galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan , kendileri gibi şampiyonluğa oynayan takımlar için iç saha maçlarının önemine vurgu yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Bizim gibi şampiyonluğa oynayan takımlar için, evimizde oynadığımız maçlarda sıfır puan kaybı yaşamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    2-0'ın tehlikeli bir skor olduğunun altını çizen Gökhan, "İlk yarı iyi oynadık, herkes işini iyi yaptı ama 2-0 her zaman kritik skordur. 3'ü, 4'ü, 5'i bulabilirdik. Bunları atmamız gerekiyor" dedi.

    'in açıklamalarını da aktaran tecrübeli savunmacı, "Bugün Şenol Hoca bize 'Cenneti de yaşatıyorsunuz, cehennemi de' dedi. Harbiden bu maçta böyle bir durum gerçekleşti. 2'den sonra en azından 3'ü atmamız gerekiyordu" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:07
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