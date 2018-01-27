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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Emektar üçlü çektirdi

    Emektar <a href="/index/sureyya?id=b2edc81e-e308-434e-a204-e3e838454e00" class="" rel="tag">Süreyya</a> üçlü çektirdi
    Siyah-beyazlı takımın emektar malzemecisi da taraftarlardan büyük ilgi gördü. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların tezahürat yaptığı kale arkasına giderek futbolseverlerin isteğine karşılık verip üçlü çektirdi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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