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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    , 'a bildirdi!

    Beşiktaş, KAP'a bildirdi!

    , 'in geçici transferi için ile görüşmelere başlandığını 'a bildirdi. Geçen yıl ocak ayında Hırvatistan'ın Rijeka takımından transfer edilen 24 yaşındaki savunma oyuncusu Mitrovic, siyah-beyazlılarda 22 maçta forma giydi.

    İşte o açıklama:

    Profesyonel futbolcumuz Matej Mitrovic'in geçici transferi için Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.

    Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:43
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