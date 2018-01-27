Beşiktaş, KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Mitrovic'in geçici transferi için Club Brugge ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Geçen yıl ocak ayında Hırvatistan'ın Rijeka takımından transfer edilen 24 yaşındaki savunma oyuncusu Mitrovic, siyah-beyazlılarda 22 maçta forma giydi.
Profesyonel futbolcumuz Matej Mitrovic'in geçici transferi için Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:43
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Pepe-Vida ilk kez
Toplam 1
Yorum
CasCan Vida nın daha takıma adaptasyonu gerekiyor. İlk heyecan yaptı. İyi kumaş ama acele etmemek lazım.Uyum şart.Hareketli ama yerini kaybediyor.
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Aslan avda
Toplam 1
Yorum
CELAL BELHANDA YEDEK DEGIL ; MUSLERA MARIANO MAICON SERDAR LATO SELCUK BADO RODRI BELHANDA FEGHOLI GOMIS AKSAM 11 I RESMI BILGI
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Deprem
Toplam 5
Yorum
fenerli UA... SİZ Mİ ŞAMPİYON OLACAKSINIZ BU KADAR SEVİNDİN JANSEN SATSA SÖZLEŞMESİ FESH EDİLİR YERİNE BAŞKA OYUNCU ALINIR NE VAR BUNDA KAMİL
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