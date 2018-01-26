Talisca fırtınası!
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sezonun ikinci yarısına fırtına gibi başladı.
Tallisca'nın Kasımpaşa maçında attığı iki gol de kafayla geldi. Talisca'ya iki golde de ortayı yapan isim Portekizli takım arkadaşı Ricardo Quaresma oldu.
Talisca, attığı son gollerle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti. Anderson Talisca, devre arası hazırlıkları bittiğinde sosyal medya hesaplarından "Şarjım yüzde yüz" biçiminde ifadeler yer alan bir paylaşım yapmıştı.
Quaresma ligdeki asist sayınısı 6'ya yükseltti.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 21:10
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Tosic bombası
Toplam 11
Yorum
Saim Niçin Dusko Tosiç İ istiyor Trabzonspor gitsinler avrupada oyuncu çok alsınlar geçen sene bedava aldıklarıOlcay untulmadı .
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Davy Klaassen, Fenerbahçe’ye doğru
Toplam 7
Yorum
hakan39 yönetim size sesleniyorum eğer şampiyonluk istiyorsak etoo yu ve bir sol bek alın acilinden jansen sakatlandı sezon bitiyor zaten 3 ay sonra
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Tosic bombası
Toplam 11
Yorum
Atillas-BJK 1 2 sene daha kalsın. Her türlü güven veriyor. Yedek kulübesinde otururken bile bir başka bakıyor :-) Tottenham bile yokladı. Boş değil
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