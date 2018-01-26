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    26 Ocak 2018, Cuma
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    fırtınası!

    Talisca fırtınası!

    'ın Brezilyalı yıldızı Anderson , sezonun ikinci yarısına fırtına gibi başladı.

    'ın yıldızı Anderson , 'in ikinci yarısına hızlı başladı. Ligin 18. haftasında Antalyaspor, deplasmanında takımının 2-1'lik galibiyetine 2 gol atarak katkı veren Brezilyalı futbolcu 19. haftadaki Kasımpaşa maçında ise 25 dakikada iki gol atarak takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

    Tallisca'nın Kasımpaşa maçında attığı iki gol de kafayla geldi. Talisca'ya iki golde de ortayı yapan isim Portekizli takım arkadaşı oldu.

    Talisca, attığı son gollerle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti. Anderson Talisca, devre arası hazırlıkları bittiğinde sosyal medya hesaplarından "Şarjım yüzde yüz" biçiminde ifadeler yer alan bir paylaşım yapmıştı.

    Quaresma ligdeki asist sayınısı 6'ya yükseltti.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:10
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