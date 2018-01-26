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    26 Ocak 2018, Cuma
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    'den Vagner Love yorumu

    Rıdvan Dilmen'den Vagner Love yorumu

    Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşılaştı. Vodafone Park'ta, Beşiktaş Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:08
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