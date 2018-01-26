Rıdvan Dilmen'den Vagner Love yorumu
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşılaştı. Vodafone Park'ta, Beşiktaş Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:08
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Tosic bombası
Toplam 11
Yorum
Saim Niçin Dusko Tosiç İ istiyor Trabzonspor gitsinler avrupada oyuncu çok alsınlar geçen sene bedava aldıklarıOlcay untulmadı .
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Davy Klaassen, Fenerbahçe’ye doğru
Toplam 7
Yorum
hakan39 yönetim size sesleniyorum eğer şampiyonluk istiyorsak etoo yu ve bir sol bek alın acilinden jansen sakatlandı sezon bitiyor zaten 3 ay sonra
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Tosic bombası
Toplam 11
Yorum
Atillas-BJK 1 2 sene daha kalsın. Her türlü güven veriyor. Yedek kulübesinde otururken bile bir başka bakıyor :-) Tottenham bile yokladı. Boş değil
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