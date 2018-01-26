Beşiktaş'ın MLS takımlarından Orlando City'den transfer ettiği Kanadalı futbolcu Cyle Larin'in transfer sertifikasının hala gelmemesi siyah-beyazlılarda FIFA hazırlığını başlattı
DROGBA DA ALMIŞTI
Geçmişte de Galatasaray, Drogba'yı Çin'den transfer ederken sarı-kırmızılılar Fildişi Sahilli futbolcuyu dava sonuçlanıncaya dek FIFA'nın verdiği geçici lisanla oynatmıştı. Drogba serbest kaldığını iddia ederek G.Sarayla sözleşme imzalamış buna karşılık Drogba'nın kulübü Shanghai Shenhua sözleşmesini uzattıklarını duyurmuş ve konu FIFA'lık olmuştu.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:28
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Sol bek için son hafta
Toplam 2
Yorum
ASLAN YAŞI YÜKSEK ADAM İSTEMİYORUZ 21 YAŞINDA Bİ SOL BEK VAR ONU ALIN YOKSA HAKAN OYNASIN 33 YAŞINDA ADAM ALMAYIN
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dev güvenlik
Toplam 2
Yorum
Kontra Ali Palabıyık'ın başına da 8-10 tane polis dikmek gerekecek şimdi...
Larin için Drogba taktiği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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