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    26 Ocak 2018, Cuma
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    için taktiği

    Larin için Drogba taktiği

    'ın MLS takımlarından Orlando City'den ettiği Kanadalı futbolcu Cyle 'in transfer sertifikasının hala gelmemesi siyah-beyazlılarda hazırlığını başlattı

    Kulübü'nün geçen hafta , TMS (Oyuncu eşleştirme) sistemi üzerinden talep ettiği ve bugüne kadar gelmeyen 'in sertifikasına ret cevabı verilmesi halinde siyah-beyazlılar son çare olarak FIFA Futbolcu Statüsü Komitesi'ne başvuru yaparak geçici lisans talebinde bulunacak.

    DROGBA DA ALMIŞTI
    Geçmişte de , 'yı 'den transfer ederken sarı-kırmızılılar Fildişi Sahilli futbolcuyu dava sonuçlanıncaya dek FIFA'nın verdiği geçici lisanla oynatmıştı. Drogba serbest kaldığını iddia ederek G.Sarayla sözleşme imzalamış buna karşılık Drogba'nın kulübü Shanghai Shenhua sözleşmesini uzattıklarını duyurmuş ve konu FIFA'lık olmuştu.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:28
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