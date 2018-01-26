Hernandez müjdesi
Cenk Tosun'un yerine golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, ilgilendiği isimlerin başında gelen Javier Hernandez ile ilgili West Ham United Menajeri David Moyes'ten kısa bir açıklamada geldi.
POGBA BİLE SATILIR
Tecrübeli çalıştırıcı transfer söylentilerinin sorulması üzerine "Tabii ki Chicharito'nun gitmesini istemiyorum. Bize bir teklif de gelmedi ama transferde para her zaman belirleyici olacaktır. Real Madrid 500 milyon pound ile gelirse, Paul Pogba bile satılabilir" ifadelerini kullandı. 2020 yılına kadar West Ham United ile sözleşmesi bulunan Hernandez bu sezon Premier League'de 18 maça çıkarken, 5 gole imza attı.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:29
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Sol bek için son hafta
Toplam 2
Yorum
ASLAN YAŞI YÜKSEK ADAM İSTEMİYORUZ 21 YAŞINDA Bİ SOL BEK VAR ONU ALIN YOKSA HAKAN OYNASIN 33 YAŞINDA ADAM ALMAYIN
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dev güvenlik
Toplam 2
Yorum
Kontra Ali Palabıyık'ın başına da 8-10 tane polis dikmek gerekecek şimdi...
Hernandez müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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