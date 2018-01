Hernandez müjdesi

Daha önce yaptığı açıklamada takımda kalmasını istediği isimler arasında Javier Hernandez 'in de olduğu söyleyen David Moyes , transfer konusunda belirleyici unsurun her zaman 'para' olduğunu dile getirdi.Tecrübeli çalıştırıcı transfer söylentilerinin sorulması üzerine "Tabii ki Chicharito'nun gitmesini istemiyorum. Bize bir teklif de gelmedi ama transferde para her zaman belirleyici olacaktır. Real Madrid 500 milyon pound ile gelirse, Paul Pogba bile satılabilir" ifadelerini kullandı. 2020 yılına kadar West Ham United ile sözleşmesi bulunan Hernandez bu sezon Premier League 'de 18 maça çıkarken, 5 gole imza attı.