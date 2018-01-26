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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Hernandez müjdesi

    Hernandez müjdesi

    'un yerine golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, ilgilendiği isimlerin başında gelen ile ilgili Menajeri 'ten kısa bir açıklamada geldi.

    Daha önce yaptığı açıklamada takımda kalmasını istediği isimler arasında 'in de olduğu söyleyen , transfer konusunda belirleyici unsurun her zaman 'para' olduğunu dile getirdi.

    POGBA BİLE SATILIR
    Tecrübeli çalıştırıcı transfer söylentilerinin sorulması üzerine "Tabii ki Chicharito'nun gitmesini istemiyorum. Bize bir teklif de gelmedi ama transferde para her zaman belirleyici olacaktır. Real Madrid 500 milyon pound ile gelirse, Paul Pogba bile satılabilir" ifadelerini kullandı. 2020 yılına kadar ile sözleşmesi bulunan Hernandez bu sezon 'de 18 maça çıkarken, 5 gole imza attı.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:29
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