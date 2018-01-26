Güneş'ten Talisca açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçın ardından, hak ettikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.
"Negredo ilk yarı gayretliydi"
Negredo'nun ilk yarı gayret gösterdiğini dile getiren Güneş, "Ama ikinci yarı çıkışlarda başarılı olamayınca hızlı oyuncu olarak Babel'i forvete aldım. Savunmada kalmıştık. Negredo'nun bir sıkıntısı yok. Attığımız golde onun da katkısı vardı. Daha hareketli olması işimize gelir. Oynadığımız oyunda buna ihtiyaç var. Daha başarılı olmak istiyor. Karşılığını alamadığı zaman her oyuncu gerilir. Mustafa da üzülmüştür. Onu oyuna alacaktım ama Babel'i ileriye almak zorunda kaldık" diye konuştu.
"Talisca'nın durumu hakkında net bir bilgi yok"
Kasımpaşa karşısında 2 gol atan Talisca'nın sakatlığı konusunda henüz net bilgilerinin bulunmadığını vurgulayan Güneş, sağlık ekibinin gerekli kontrollerinin ardından bu oyuncunun durumunun netlik kazanacağını sözlerine ekledi.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:33
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Tosic bombası
Toplam 11
Yorum
Saim Niçin Dusko Tosiç İ istiyor Trabzonspor gitsinler avrupada oyuncu çok alsınlar geçen sene bedava aldıklarıOlcay untulmadı .
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Davy Klaassen, Fenerbahçe’ye doğru
Toplam 7
Yorum
hakan39 yönetim size sesleniyorum eğer şampiyonluk istiyorsak etoo yu ve bir sol bek alın acilinden jansen sakatlandı sezon bitiyor zaten 3 ay sonra
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Tosic bombası
Toplam 11
Yorum
Atillas-BJK 1 2 sene daha kalsın. Her türlü güven veriyor. Yedek kulübesinde otururken bile bir başka bakıyor :-) Tottenham bile yokladı. Boş değil
Güneş'ten Talisca açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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