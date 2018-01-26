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    26 Ocak 2018, Cuma
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    : Şenol Hoca bize...

    Gökhan Gönül: Şenol Hoca bize...

    'ın tecrübeli isimlerinden , galibiyeti sonrası konuştu.

    'ın tecrübeli oyuncusu , 'yı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    Gökhan Gönül, "2-0 çok tehlikeli bir skor. 3, 4, 5'i bulabileceğimiz pozisyonlar vardı. Hoca da içeride söyledi, cenneti de siz yaşatıyorsunuz, cehennemi de dedi.3 kulvarda yarışıyoruz. Şimdi çok sıkışık bir takvim var. Kendimizce ligde koyduğumuz bir hedef var. Özellikle ilk 5 hafta çok önemli. Hayırlısı olsun, biz kazanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:33
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