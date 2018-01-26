Gökhan Gönül: Şenol Hoca bize...
Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Gökhan Gönül, Kasımpaşa galibiyeti sonrası konuştu.
Gökhan Gönül, "2-0 çok tehlikeli bir skor. 3, 4, 5'i bulabileceğimiz pozisyonlar vardı. Hoca da içeride söyledi, cenneti de siz yaşatıyorsunuz, cehennemi de dedi.3 kulvarda yarışıyoruz. Şimdi çok sıkışık bir takvim var. Kendimizce ligde koyduğumuz bir hedef var. Özellikle ilk 5 hafta çok önemli. Hayırlısı olsun, biz kazanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:33
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Tosic bombası
Toplam 11
Yorum
Saim Niçin Dusko Tosiç İ istiyor Trabzonspor gitsinler avrupada oyuncu çok alsınlar geçen sene bedava aldıklarıOlcay untulmadı .
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Davy Klaassen, Fenerbahçe’ye doğru
Toplam 7
Yorum
hakan39 yönetim size sesleniyorum eğer şampiyonluk istiyorsak etoo yu ve bir sol bek alın acilinden jansen sakatlandı sezon bitiyor zaten 3 ay sonra
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Tosic bombası
Toplam 11
Yorum
Atillas-BJK 1 2 sene daha kalsın. Her türlü güven veriyor. Yedek kulübesinde otururken bile bir başka bakıyor :-) Tottenham bile yokladı. Boş değil
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