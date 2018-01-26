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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Göçek’le 41 sarı, 5 kırmızı

    Göçek’le 41 sarı, 5 kırmızı
    'ın bu akşam oynayacağı maçını yönetecek. Göçek, Beşiktaş'ın 17 maçında düdük çalarken siyah beyazlılar, bu maçlardan 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Beşiktaşlı futbolcular, 41 sarı ve 5 kırmızı kart görürken rakip takımlar ise 45 sarı ve 3 kırmızı kart gördü. Hüseyin Göçek, Beşiktaş'ın bu sezon 1 maçını yönetti ve siyah beyazlılar deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:36
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