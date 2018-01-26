FLAŞ! Demba Ba geliyor!
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:05
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Tosic bombası
Toplam 4
Yorum
eda yapılacak iş boyko ars ve mitroviçi kiralık süper ligde kadro açmak için verin olmadı bedelsiz kiralık yollayın alınacak forvete yer açılsın
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Tosic bombası
Toplam 4
Yorum
eda artık oyuncu vermeyin sezon sonuna kadar 3 kuvar için takımı bozmayın bu saatten sonra oyuncu almakta zor sezon sonu yollayın
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Favori Trabzon
Toplam 15
Yorum
adil TS favori de hakem kim
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