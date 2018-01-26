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    26 Ocak 2018, Cuma
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    'ta ayrılık! İşte yeni takımı...

    Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni takımı...

    , Matej Mitrovic'i sezon sonuna kadar Belçika ekibi 'e kiralık olarak gönderdi.

    'ın genç defans oyuncusu Mitrovic'in 'e kiralanıyor. Brugge yetkililerinin, Mitrovic'in sezon sonuna kadar takımlarında kiralık oynaması konusunda görüşmelere başladığı ve anlaşma aşamasında olduğu kaydedildi.



    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:10
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