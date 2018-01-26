Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA İLK 11'LER
Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Omeruo, Youssef, Popov, Veysel, Sadiku, Pavelka, Mensah, Eduok, Trezeguet, Murilo
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:00
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Tosic bombası
Toplam 11
Yorum
Saim Niçin Dusko Tosiç İ istiyor Trabzonspor gitsinler avrupada oyuncu çok alsınlar geçen sene bedava aldıklarıOlcay untulmadı .
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Davy Klaassen, Fenerbahçe’ye doğru
Toplam 7
Yorum
hakan39 yönetim size sesleniyorum eğer şampiyonluk istiyorsak etoo yu ve bir sol bek alın acilinden jansen sakatlandı sezon bitiyor zaten 3 ay sonra
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Tosic bombası
Toplam 11
Yorum
Atillas-BJK 1 2 sene daha kalsın. Her türlü güven veriyor. Yedek kulübesinde otururken bile bir başka bakıyor :-) Tottenham bile yokladı. Boş değil
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