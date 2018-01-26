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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI

    'in 19. haftasında , evinde 'yı konuk ediyor.

    , Spor Toto 'in 19'uncu haftasında sahasında ile karşılaşıyor. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Geçen hafta deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenerek ikinci devreye iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılarda tek hedef Kasımpaşa'yı da yenerek yarıştaki iddiasını sürdürmek. Lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde olan Beşiktaş'ın, diğer rakipleri Galatasaray'dan 5, Fenerbahçe'den de 3 puan geride olması tüm maçlara final maçı gözüyle bakmasına neden oluyor.


    BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA İLK 11'LER

    Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

    Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Omeruo, Youssef, Popov, Veysel, Sadiku, Pavelka, Mensah, Eduok, Trezeguet, Murilo

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:00
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