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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Bayern’den bilet yok

    Bayern’den bilet yok
    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi yönetimi, siyah-beyazlıların, daha önce yaptığı "taraftarımıza bilet satmayın" uyarısını dikkate aldı. 'da oynanacak maç için taraftarlarının oturması için ayrılan bölüm için de, Bayern taraftarlarına bilet satılmasını kararlaştırıldı.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:40
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