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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Saçma sapan konuşmayın!

    Saçma sapan konuşmayın!
    ile , sorun yaşadıklarıyla ilgili haberler için paylaşımda bulundu. İki yıldız sosyal medya hesaplarından yayınladıkları fotoğrafla, çıkan dedikoduları yalanladı. Bu haberlere göndermede bulunan Quaresma; "Lütfen saçma sapan konuşmayı bırakın. Biz Beşiktaş'ız" dedi. Negredo ise "Profesyoneller ve arkadaşlar" sözleriyle paylaşım yaparak haberlere gönderme yaptı.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:35
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