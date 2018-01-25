Love story
Cenk’in ayrılmasının ardından rotasını önce İngiltere’ye çeviren Kartal, ardından Türkiye’ye döndü ve Love operasyonuna başladı. Alanyaspor’a Vagner Love için 3 milyon euro öneren Beşiktaş, “Pektemek’i de verin ama parasını siz ödeyin” teklifini reddetti. Brezilyalı yıldızın Beşiktaş’ta oynamak istemesinin avantajını da kullanan siyahbeyazlılar, Love’a imza attırmak için gün sayıyor
Beşiktaş'ta forvet transferi için yapılacak görüşmeler tüm hızıyla sürerken, siyah-beyazlılar Vagner Love'ı bitirmek için dört koldan saldırıyor. Cenk Tosun'un Everton'a gitmesiyle birlikte başlayan santrfor arayışlarının ilk durağı İngiltere oldu. Burada birçok isimle temasa geçen Kara Kartallar, istedikleri rakamda oyuncu bulamayınca rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi. Beşiktaş yönetiminin ilk durağı ise geçen sezonun gol kralı (23 gol) olan Alanyaspor'un 33 yaşındaki forveti Vagner Love oldu.
Yapılan ilk görüşmede Alanyaspor 5.5 milyon euro istedi, Beşiktaş ise 2 milyon euro teklif yaptı. Güney ekibi rakamı 4 milyon euro'ya kadar indirirken, siyahbeyazlılar ise tekliflerini 3 milyon euro'ya yükseltti. Ancak bu noktadan sonra yapılan pazarlıklarda ortak nokta bulunamadı. Bu kez de devreye siyah-beyazlıların yaptığı para + takas formülü girdi. Beşiktaş yönetimi Mustafa Pektemek, Aras ve Mitrovic'ten birini takasta kullanabileceğini ya da kiralayabileceğini ifade etti.
PEKTEMEK'İ İSTEDİLER
Alanyasporlu yetkililer de takasa sıcak bakmadıklarını, ancak Mustafa Pektemek'i kiralık olarak alabileceklerini fakat alacağı yıllık ücretin yarısını (800 bin euro) Beşiktaş'ın ödemesini istediler. Siyahbeyazlı yönetim ise "Bunu da biz ödersek ne anlamı kalır" yanıtını verdi. Vagner Love'un Beşiktaş'ta oynamak istemesini kulübüne bildirmesini avantaj olarak kullanan Beşiktaş yönetiminin, 3.5 milyon euro'lya bu işi bitirerek Love'a imza attırmak için geri sayıma geçti.
Yapılan ilk görüşmede Alanyaspor 5.5 milyon euro istedi, Beşiktaş ise 2 milyon euro teklif yaptı. Güney ekibi rakamı 4 milyon euro'ya kadar indirirken, siyahbeyazlılar ise tekliflerini 3 milyon euro'ya yükseltti. Ancak bu noktadan sonra yapılan pazarlıklarda ortak nokta bulunamadı. Bu kez de devreye siyah-beyazlıların yaptığı para + takas formülü girdi. Beşiktaş yönetimi Mustafa Pektemek, Aras ve Mitrovic'ten birini takasta kullanabileceğini ya da kiralayabileceğini ifade etti.
PEKTEMEK'İ İSTEDİLER
Alanyasporlu yetkililer de takasa sıcak bakmadıklarını, ancak Mustafa Pektemek'i kiralık olarak alabileceklerini fakat alacağı yıllık ücretin yarısını (800 bin euro) Beşiktaş'ın ödemesini istediler. Siyahbeyazlı yönetim ise "Bunu da biz ödersek ne anlamı kalır" yanıtını verdi. Vagner Love'un Beşiktaş'ta oynamak istemesini kulübüne bildirmesini avantaj olarak kullanan Beşiktaş yönetiminin, 3.5 milyon euro'lya bu işi bitirerek Love'a imza attırmak için geri sayıma geçti.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
-
UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
-
Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
Love story haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.