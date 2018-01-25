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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    BunLARİN derdi ne?

    BunLARİN derdi ne?

    yönetimi, için ’ya başvurdu ve geçici lisans istedi kulübü ise hala “Bizimle olması gerekli” diye direniyor

    Kadrosunu yeni isimlerle güçlendirme çalışmalarını sürdüren siyah- beyazlılarda, 'den alınan Cyle Larin konusundaki bilinmezlik halen sürüyor. Geçen hafta İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçirilen, ardından da önceki akşam takımla birlikte çalışmalara başlayan için , 'ya "geçici lisans" başvurusu yaptı. Kulüp avukatları bir hafta içinde Kanadalı için geçici lisansın geleceği müjdesini verirken, hukuki sürecin de başlayacağını ve yaklaşık 6 ay süreceğini hatırlattılar. Larin'in Beşiktaş'ta oynamak istemesinin avantaj olduğunu, Orlando'nun bu dakikadan sonra çok fazla yapacak bir şeyi olmadığını iddia ettiler.

    BiZiMLE iDMANA ÇIKMALI
    Bu arada MLS ekibi Orlando City ise, Larin'in sözleşmeli oyuncuları olduğu konusunda ısrarını sürdürüyor. Orlando City Teknik Direktörü Jason Kreis, Kanadalı oyuncunun kesinlikle antrenmanda yer alacağını düşündüğünü belirterek, "İlk önce ve en önemlisi, Cyle sözleşmeli bir Orlando City oyuncusu. Burada olması gerekiyordu. Burada olmaması hakkında insanlar ne konuşur bilemem" ifadelerini kullandı.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:35
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