Brown Ideye önerisi

Beşiktaş yönetimi Vagner Love'un işini bitirmek için pazarlık üstüne pazarlık yaparken, Başkan Fikret Orman'a yakın dostu Olympiakos Başkanı Petros Marinakis'ten ilginç bir öneri geldi.

Yunan kulübünün başkanı, geçen sezon 12 milyon euro'ya Çin'e sattıkları 29 yaşındaki santrfor Brown Ideye'nin kadro dışı kaldığını, Nijeryalı oyuncunun da Avrupa'ya dönmek istediğini söyledi. İdeye'nin önce kendilerine mesaj gönderdiğini ama bu sezon tüm paralarını Mirallas'a verdikleri ve FFP kuralları konusunda sıkıntı yaşamamak için ellerinin bağlı olduğunu söyleyen Başkan Marinakis, tecrübeli oyuncuya kefil oldu. Ideye için yapılan ilk görüşmede bedelsiz kiralama ve maaşının bir kısmını Çin takımının ödeme ihtimalinin çıkması da Bakan Orman'ı heyecanlandırdı.