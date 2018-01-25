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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Brown Ideye önerisi

    Brown Ideye önerisi

    yönetimi Vagner Love'un işini bitirmek için pazarlık üstüne pazarlık yaparken, Başkan 'a yakın dostu Başkanı Petros Marinakis'ten ilginç bir öneri geldi.

    Yunan kulübünün başkanı, geçen sezon 12 milyon euro'ya Çin'e sattıkları 29 yaşındaki santrfor Brown Ideye'nin kadro dışı kaldığını, Nijeryalı oyuncunun da Avrupa'ya dönmek istediğini söyledi. İdeye'nin önce kendilerine mesaj gönderdiğini ama bu sezon tüm paralarını Mirallas'a verdikleri ve FFP kuralları konusunda sıkıntı yaşamamak için ellerinin bağlı olduğunu söyleyen Başkan Marinakis, tecrübeli oyuncuya kefil oldu. Ideye için yapılan ilk görüşmede bedelsiz kiralama ve maaşının bir kısmını Çin takımının ödeme ihtimalinin çıkması da Bakan Orman'ı heyecanlandırdı.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:15
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