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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    , transferi 'a bildirdi

    Beşiktaş, transferi KAP'a bildirdi

    Kulübü, orta saha oyuncusu ile 2021-2022 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Tolgay Ali Arslan ile 2021-2022 Sezonu sonuna kadar sözleşme uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:36
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