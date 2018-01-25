Beşiktaş Kulübü, orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ile 2021-2022 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Tolgay Ali Arslan ile 2021-2022 Sezonu sonuna kadar sözleşme uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 18:36
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Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 51
Yorum
orhan tff yine iş başında skandalları izleyin maç zamanı
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Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 51
Yorum
KaradenizSamsun Yazıklar olsun ilk macta fb-bjk macında bjk katleden hakemi maca verdiler 40 bin seyirciyi germek için hata yaparsa FEDERASYON HESABINI ÖDER
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Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 51
Yorum
Serdar fenerbahçenin kadrolu hakemi...
Beşiktaş, transferi KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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