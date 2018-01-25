Arslan 4.5 yıl Kartal
Beşiktaş, Tolgay Arslan ile 4.5 senelik sözleşme imzaladı. Genç yıldıza Bayer Leverkusen’in 10 milyon euro’luk bir teklif yaptığı iddia edilmişti
Beşiktaş, başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ile 4,5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Böylece genç oyuncunun önümüzdeki sezon sona erecek sözleşmesi, yapılan bu anlaşma ile 2022'ye kadar uzatıldı. Alman ekiplerinden Bayer Leverkusen'in bir süre Tolgay için siyah-beyazlılara 10 milyon euro'luk bir teklif yaptığı, ancak Beşiktaş cephesinin bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.
Şenol Güneş'in en çok üzerinde durduğu oyunculardan biri olan Tolgay Arslan bu sezon ligin ilk yarısında 15'i lig olmak üzere toplamda 22 maçta forma giydi. Bu maçlarda toplamda 1266 dakika süre alan Tolgay Arslan 1 asist yaptı.
2003'te B. Dortmund altyapısına giden ve C-Genç takımda oynamaya başlayan Tolgay, 2007-08'de Dortmund'un U-19 takımında 21 maçta forma giyip 4 gol kaydetti. 2008-09 sezonu Arslan'ın kendini gösterdiği sezon oldu. Dortmund 26 maçta 30 gol kaydederek U-19 Batı liginde şampiyonluğu elde ederken, Tolgay da ligin gol kralı oldu. Final maçlarında da forma giyen Tolgay, Dortmund ile Almanya U-19 ikinciliğini kazandı.
Şenol Güneş'in en çok üzerinde durduğu oyunculardan biri olan Tolgay Arslan bu sezon ligin ilk yarısında 15'i lig olmak üzere toplamda 22 maçta forma giydi. Bu maçlarda toplamda 1266 dakika süre alan Tolgay Arslan 1 asist yaptı.
2003'te B. Dortmund altyapısına giden ve C-Genç takımda oynamaya başlayan Tolgay, 2007-08'de Dortmund'un U-19 takımında 21 maçta forma giyip 4 gol kaydetti. 2008-09 sezonu Arslan'ın kendini gösterdiği sezon oldu. Dortmund 26 maçta 30 gol kaydederek U-19 Batı liginde şampiyonluğu elde ederken, Tolgay da ligin gol kralı oldu. Final maçlarında da forma giyen Tolgay, Dortmund ile Almanya U-19 ikinciliğini kazandı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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