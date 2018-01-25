CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    21 günde 6 kritik maç

    21 günde 6 kritik maç

    Beşiktaş; Süper Lig, ve Şampiyonlar Ligi'nde 21 gün içerisinde 6 kritik maça çıkacak.

    Siyah-beyazlıların zorlu maç periyodu şu şekilde:


    ORGANİZASYON TARİH SAAT MAÇ
    ZTK (1) 30.01.2018 20.30 Beşiktaş-G.Birliği
    SÜPER LİG 02.02.2018 20.00 Bursa-Beşiktaş
    ZTK (2) 06.02.2018 20.30 G.Birliği-Beşiktaş
    SÜPER LİG 10.02.2018 19.00 Beşiktaş-Karabük
    SÜPER LİG 16.02.2018 20.00 Konya-Beşiktaş
    ŞAMP. LİGİ 20.02.2018 22.45 B. Münih-Beşiktaş
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    21 günde 6 kritik maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN