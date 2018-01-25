21 günde 6 kritik maç
Beşiktaş; Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde 21 gün içerisinde 6 kritik maça çıkacak.
Siyah-beyazlıların zorlu maç periyodu şu şekilde:
ORGANİZASYON TARİH SAAT MAÇ
ZTK Çeyrek Final (1) 30.01.2018 20.30 Beşiktaş-G.Birliği
SÜPER LİG 02.02.2018 20.00 Bursa-Beşiktaş
ZTK Çeyrek Final (2) 06.02.2018 20.30 G.Birliği-Beşiktaş
SÜPER LİG 10.02.2018 19.00 Beşiktaş-Karabük
SÜPER LİG 16.02.2018 20.00 Konya-Beşiktaş
ŞAMP. LİGİ 20.02.2018 22.45 B. Münih-Beşiktaş
ORGANİZASYON TARİH SAAT MAÇ
ZTK Çeyrek Final (1) 30.01.2018 20.30 Beşiktaş-G.Birliği
SÜPER LİG 02.02.2018 20.00 Bursa-Beşiktaş
ZTK Çeyrek Final (2) 06.02.2018 20.30 G.Birliği-Beşiktaş
SÜPER LİG 10.02.2018 19.00 Beşiktaş-Karabük
SÜPER LİG 16.02.2018 20.00 Konya-Beşiktaş
ŞAMP. LİGİ 20.02.2018 22.45 B. Münih-Beşiktaş
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
21 günde 6 kritik maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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