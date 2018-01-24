Potada rakip Aris
BEŞİKTAŞ Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Aris'e konuk olacak. Selanik'teki Nick Galis Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.30'da başlayacak. Grubunda yaptığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, lider durumda bulunuyor. Aris ise 4 galibiyet ve 7 mağlubiyet sonucunda averajla 7. sırada yer alıyor. İstanbul'daki maçı Beşiktaş 83-61 kazanmıştı.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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