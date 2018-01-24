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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Potada rakip Aris

    Potada rakip Aris
    BEŞİKTAŞ Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Aris'e konuk olacak. Selanik'teki Nick Galis Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.30'da başlayacak. Grubunda yaptığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, lider durumda bulunuyor. Aris ise 4 galibiyet ve 7 mağlubiyet sonucunda averajla 7. sırada yer alıyor. İstanbul'daki maçı 83-61 kazanmıştı.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:01
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