Kartal'ın B planı! Seydou Doumbia sürprizi

Portekiz basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ın, Sporting Lizbon forması giyen Seydou Doumbia ile ilgilendiği ve kiralanması için harekete geçtiği belirtildi.



Haberde, S. Lizbon'un Beşiktaş'tan gelen teklife henüz yanıt vermediği ancak 1.9 milyon euro'luk ücretiyle Sporting'de en çok kazanan oyuncular arasında yer alan 30 yaşındaki futbolcunun maliyetinden kurtulmak adına Beşiktaş'ın teklifine olumlu yanıt verilebileceği ifade edildi. 2017'de Roma'dan 500 bin euro'ya kiralanan santraforun daha sonra ise 3 milyon euroya bonservisi alınmıştı.



Santrafor arkası ve kanatlarda da görev alabilen 1.79 boyundaki oyuncu, kariyerinde 333 maça çıkıp 193 kez gol sevinci yaşadı, 61 de asiste imzasını attı. S. Lizbon'da bu sezon düzenli olarak forma giyen Doumbia, 17 maçta 7 gol kaydetti.