Bizimkisi bir Love hikayesi
Beşiktaş'ta tüm gözler yeni yapılacak olan santrfor transferine çevrildi. Siyah-beyazlıların bu bölge için 1 numaralı adayı da Alanyasporlu Vagner Love.. Tecrübeli oyuncu için temaslarına hız veren Beşiktaş, transferi bu hafta içinde tamamlamayı planlıyor. Bir süre önce Wagner Love ile prensip anlaşmasına varan, hemen ardından da Alanyaspor ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcu için 3 milyon euro'yu gözden çıkardı. Akdeniz ekibi 33 yaşındaki futbolcunun bonservisine 5 milyon euro talep etmişti.
TAKASA RET YANITI
Beşiktaş teklife 2 milyon euro ile karşılık vermiş; Aras Özbiliz, Mustafa Pektemek veya Matej Mitrovic'den birini de takasta kullanabileceklerini iletmişti. Ancak Güney temsilcisi 'Takas istemiyoruz, tercihimiz nakit para" yanıtını verince iki kulüp arasında yapılan son görüşmede siyah-beyazlılar teklifini 3 milyon euro'ya kadar çıkardı.
KARTAL YUVASI'NDA
BU arada Alanya Kartal Yuvası'nda alış-veriş yaptığı resimlerle ortaya çıkan Love'un yeğeni için Beşiktaş ürünleri aldığı bildirildi. Öte yandan Güney ekibinin Başkanı Çavuşoğlu da "Ona ihtiyacımız var. Vermeyi düşünmüyoruz ama Vagner de büyük bir takıma gitmek isteyebilir. Karşılıklı konuşarak karar vereceğiz" diyerek transfere yeşil ışık yakmıştı.
Cenk'i İngiltere'ye gönderen ve ardından bir çok forvet ile görüşen siyah-beyazlılar 33 yaşındaki Vagner Love için girişimlerini hızlandırdı
Dün idmana çıkmayan Brezilyalı yıldızla el sıkışan, Alanyaspor'la da masaya oturan Beşiktaşlı yöneticiler 'para + takas' teklifi yaptı
Alanyaspor 5 milyon euro istedi, Kartal 2 milyondan 3 milyona çıktı. Sambacı "Beşiktaş'ı istiyorum" dedi, imza artık an meselesi
2016-17'de Aytemiz Alanyaspor'a bonservissiz transfer olan Love, çıktığı ilk 7 maçta gol atamamasına rağmen 23 gol atarak sezonu 'Gol Kralı' unvanıyla kapadı. Ağustos ayında kulüple tekrar masaya oturarak sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatan golcü futbolcu bu sezon ise 16 maçta 11 gol kaydetti.
TAKASA RET YANITI
Beşiktaş teklife 2 milyon euro ile karşılık vermiş; Aras Özbiliz, Mustafa Pektemek veya Matej Mitrovic'den birini de takasta kullanabileceklerini iletmişti. Ancak Güney temsilcisi 'Takas istemiyoruz, tercihimiz nakit para" yanıtını verince iki kulüp arasında yapılan son görüşmede siyah-beyazlılar teklifini 3 milyon euro'ya kadar çıkardı.
KARTAL YUVASI'NDA
BU arada Alanya Kartal Yuvası'nda alış-veriş yaptığı resimlerle ortaya çıkan Love'un yeğeni için Beşiktaş ürünleri aldığı bildirildi. Öte yandan Güney ekibinin Başkanı Çavuşoğlu da "Ona ihtiyacımız var. Vermeyi düşünmüyoruz ama Vagner de büyük bir takıma gitmek isteyebilir. Karşılıklı konuşarak karar vereceğiz" diyerek transfere yeşil ışık yakmıştı.
Cenk'i İngiltere'ye gönderen ve ardından bir çok forvet ile görüşen siyah-beyazlılar 33 yaşındaki Vagner Love için girişimlerini hızlandırdı
Dün idmana çıkmayan Brezilyalı yıldızla el sıkışan, Alanyaspor'la da masaya oturan Beşiktaşlı yöneticiler 'para + takas' teklifi yaptı
Alanyaspor 5 milyon euro istedi, Kartal 2 milyondan 3 milyona çıktı. Sambacı "Beşiktaş'ı istiyorum" dedi, imza artık an meselesi
2016-17'de Aytemiz Alanyaspor'a bonservissiz transfer olan Love, çıktığı ilk 7 maçta gol atamamasına rağmen 23 gol atarak sezonu 'Gol Kralı' unvanıyla kapadı. Ağustos ayında kulüple tekrar masaya oturarak sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatan golcü futbolcu bu sezon ise 16 maçta 11 gol kaydetti.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
Toplam 5
Yorum
mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
Yorum
sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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