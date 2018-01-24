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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    'a İngiltere'den kötü haber

    Beşiktaş'a İngiltere'den kötü haber

    , 'ın listesinde yer alan Islam Slimani için 20 milyon Pound'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.

    Golcü arayışını sürdüren 'a İngiltere'den kötü bi haber geldi. Kara Kartal'ın listesinde bulunan 'nin golcüsü Islam Slimani için kesenin ağzını açtı.

    yönetimindeki İngiliz ekibi, golcü futbolcu için kulüp tarihinin rekorunu kırarak 20 milyon Pound'luk bir transferi teklifi yapmayı planlıyor.

    Newcastle United, 2005'te Michael Owen'ı renklerine bağlarken 16 milyon Pound bonservis ödemişti.

    Leicester City ise Cezayirli golcü Slimani'yi 2016 yazında Sporting Lizbon'dan 29 milyon Pound karşılığında kadrosuna katmıştı.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:25
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