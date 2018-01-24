Beşiktaş'a İngiltere'den kötü haber
Newcastle United, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Islam Slimani için 20 milyon Pound'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.
Rafael Benitez yönetimindeki İngiliz ekibi, golcü futbolcu için kulüp tarihinin rekorunu kırarak 20 milyon Pound'luk bir transferi teklifi yapmayı planlıyor.
Newcastle United, 2005'te Michael Owen'ı renklerine bağlarken 16 milyon Pound bonservis ödemişti.
Leicester City ise Cezayirli golcü Slimani'yi 2016 yazında Sporting Lizbon'dan 29 milyon Pound karşılığında kadrosuna katmıştı.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:25
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Beşiktaş o futbolcu için teklif arttırdı!
Toplam 8
Yorum
bjk Hangi takımlısın bilmiyorum da oynamayan oyuncuyu mu transfer ediyor senin takımın? :)
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Belhanda’ya yol göründü
Toplam 15
Yorum
İSTATİSTİKLERİ HİÇ FENA DEĞİL TOLGAY 0 GOL 1 ASİST OĞUZHAN 0 GOL 2 ASİST Q7 1 GOL 3 ASİST TOPLAM KATKILARI 1 GOL 6 ASİST....YOUNES BELHANDA 2 GOL 6 ASİST
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Eto'o Aslan oluyor
Toplam 19
Yorum
bjk ? yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş 23 5 m euro ya oyuncu sattı daha ne satması gerekiyor
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