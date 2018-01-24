Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı
Süper Lig’in 19'uncu haftasında cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik ağırlı antrenman basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve 1.5 saate yakın sürdü.
Siyah-beyazlı futbolcular antrenmana takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı.
Sonrasında gerçekleştirilen pas çalışması, kanat orta şut çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının ardından taktik çalışmasının yer aldığı program uygulandı. Çalışma yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, hazıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:53
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Beşiktaş o futbolcu için teklif arttırdı!
Toplam 8
Yorum
bjk Hangi takımlısın bilmiyorum da oynamayan oyuncuyu mu transfer ediyor senin takımın? :)
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Belhanda’ya yol göründü
Toplam 15
Yorum
İSTATİSTİKLERİ HİÇ FENA DEĞİL TOLGAY 0 GOL 1 ASİST OĞUZHAN 0 GOL 2 ASİST Q7 1 GOL 3 ASİST TOPLAM KATKILARI 1 GOL 6 ASİST....YOUNES BELHANDA 2 GOL 6 ASİST
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Eto'o Aslan oluyor
Toplam 19
Yorum
bjk ? yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş 23 5 m euro ya oyuncu sattı daha ne satması gerekiyor
Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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