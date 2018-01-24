Beşikta o futbolcu için teklif arttırdı!
Beşiktaş 3 milyon Euro'ya çıktı, Alanyaspor 5 milyon istiyor...
Beşiktaş, Vagner Love transferi için Aytemiz Alanyaspor ile görüşmeleri sonlandırdı ve Akdeniz ekibinin kesin cevabını beklemeye geçti.
Dünden bu yana yapılan görüşmelerde Alanyaspor'a bonservis ile beraber oyuncu tekliflerinde bulunan Siyah Beyazlıların transfer komitesi, başkan Hasan Çavuşoğlu'nun 5 milyon Euro'da ısrar etmesi üzerine son teklifini yaptığı ve masadan kalktığı öğrenildi. Beşiktaş adına görüşmeleri yürüten Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun takas tekliflerini rafa kaldırarak net 3 milyon Euro teklifte bulunduğu bildirildi.
Alanyaspor'un bu teklifi kabul etmesi halinde Vagner Love Beşiktaş forması giyecek, aksi takdirde Siyah Beyazlılar yeni oyuncu arayışına girecek.
Bu arada Aytemiz Alanyaspor Başkanı, Vagner Love transferi ile ilgili olumlu ya da olumsuz herhangi bir gelişmenin olmadığını ve süreç tamamlandıktan sonra gerekli açıklamaların yapılacağını söyledi.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:06
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Özbek'ten 20 milyon Euro'luk blokaj
Toplam 8
Yorum
adam adamın dibi
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Fırtına galibiyete odaklandı
Toplam 1
Yorum
paşa Taraftar çok dikkatli olmalı,tahriklere kapılıp kendi takımına zarar vermemeli,özellikle FB li Volkan ın tahriklerine,aman dikkat
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Eto'o Aslan oluyor
Toplam 10
Yorum
4,4,2 chicharito ve ya lavezziyi alın etonun miladı doldu!
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