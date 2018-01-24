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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Beşikta o futbolcu için teklif arttırdı!

    Beşikta o futbolcu için teklif arttırdı!

    3 milyon Euro'ya çıktı, 5 milyon istiyor...

    , transferi için Aytemiz ile görüşmeleri sonlandırdı ve Akdeniz ekibinin kesin cevabını beklemeye geçti.

    Dünden bu yana yapılan görüşmelerde 'a bonservis ile beraber oyuncu tekliflerinde bulunan Siyah Beyazlıların komitesi, başkan Hasan Çavuşoğlu'nun 5 milyon Euro'da ısrar etmesi üzerine son teklifini yaptığı ve masadan kalktığı öğrenildi. adına görüşmeleri yürüten Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun takas tekliflerini rafa kaldırarak net 3 milyon Euro teklifte bulunduğu bildirildi.

    Alanyaspor'un bu teklifi kabul etmesi halinde Beşiktaş forması giyecek, aksi takdirde Siyah Beyazlılar yeni oyuncu arayışına girecek.
    Bu arada Aytemiz Alanyaspor Başkanı, Vagner Love transferi ile ilgili olumlu ya da olumsuz herhangi bir gelişmenin olmadığını ve süreç tamamlandıktan sonra gerekli açıklamaların yapılacağını söyledi.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:06
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