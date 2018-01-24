Anderson Talisca'ya 30 milyon euro
Çin ekiplerinden Changchun Yatai, Brezilyalı için Benfica’ya bu rakamı önerirken; siyah-beyazlıların da Talisca’yı bırakmak için 6 milyon euro istediği iddia edildi
ANDERSON Talisca için transfer iddiaları bitmiyor. Yaz transfer döneminde adı uzun süre Manchester United ile anılan Talisca için bu kez de Çin kulüplerinin devrede olduğu Portekiz basını tarafından sürekli yazılıyor. Bir kaç gündür Portekiz basınını meşgul eden haberlere göre bu transfer için Çin kulüpleri arasında en iddialı ekip Changchun Yatai. Çin ekibinin yöneticilerinin üç gündür Benfica ile pazarlık yaptığını iddia eden Portekiz basını teklifin 30 milyon euro'ya çıktığını belirtiyor.
SICAK BAKMIYORLAR
BU transferin Beşiktaş yönüne de değinen Portekiz basını, siyah-beyazlıların satıştan en az 6 milyon euro istediğini ve bu rakamı almadan Talisca'nın gitmesine izin vermeyeceğini de bildiriyor. Beşiktaş transfer komitesi ise Anderson Talisca'yı bırakmayı düşünmüyor. Ancak belli bir rakamdan sonra Benfica'nın satış hakkı olduğu için olası transferde pazarlık masasına oturarak hem iki yıl için ödediği 5 milyon euro'yu geri alma hem de ekstra pay alma şeklinde söz hakkı bulunuyor.
DİZ ÇÖKMEYİ ÖĞRENDİM
BREZİLYALI yıldız Talisca'dan ilginç bir paylaşımda bulundu. Sambacı, instagram hesabımdan yaptığı paylaşımda "Zorlukların beni güçlendirdiğini ve hayallerimi parçalamaya yetmediğini öğrendim. Dünüm bugünümü değiştirmiyor ama bugünüm yarınımı oluşturuyor. Kaderimin ellerimde olmadığını öğrendim, Tanrı'nın önünde diz çökmeyi tercih ettim. Odaklanın, gücünüzü hissedin ve asla imanınızı kaybetmeyin" ifadelerini kullandı.
SICAK BAKMIYORLAR
BU transferin Beşiktaş yönüne de değinen Portekiz basını, siyah-beyazlıların satıştan en az 6 milyon euro istediğini ve bu rakamı almadan Talisca'nın gitmesine izin vermeyeceğini de bildiriyor. Beşiktaş transfer komitesi ise Anderson Talisca'yı bırakmayı düşünmüyor. Ancak belli bir rakamdan sonra Benfica'nın satış hakkı olduğu için olası transferde pazarlık masasına oturarak hem iki yıl için ödediği 5 milyon euro'yu geri alma hem de ekstra pay alma şeklinde söz hakkı bulunuyor.
DİZ ÇÖKMEYİ ÖĞRENDİM
BREZİLYALI yıldız Talisca'dan ilginç bir paylaşımda bulundu. Sambacı, instagram hesabımdan yaptığı paylaşımda "Zorlukların beni güçlendirdiğini ve hayallerimi parçalamaya yetmediğini öğrendim. Dünüm bugünümü değiştirmiyor ama bugünüm yarınımı oluşturuyor. Kaderimin ellerimde olmadığını öğrendim, Tanrı'nın önünde diz çökmeyi tercih ettim. Odaklanın, gücünüzü hissedin ve asla imanınızı kaybetmeyin" ifadelerini kullandı.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
Toplam 5
Yorum
mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
Yorum
sekiztoshack Bayern Toshack geçer
Anderson Talisca'ya 30 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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