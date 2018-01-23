CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kartal'ın B planı! sürprizi

    Kartal'ın B planı! Seydou Doumbia sürprizi

    'ın forvet transferiyle ilgili bir iddia da 'den geldi.

    basınında yer alan habere göre 'ın, Sporting Lizbon forması giyen ile ilgilendiği ve kiralanması için harekete geçtiği belirtildi.

    Haberde, S. Lizbon'un Beşiktaş'tan gelen teklife henüz yanıt vermediği ancak 1.9 milyon euro'luk ücretiyle Sporting'de en çok kazanan oyuncular arasında yer alan 30 yaşındaki futbolcunun maliyetinden kurtulmak adına Beşiktaş'ın teklifine olumlu yanıt verilebileceği ifade edildi. 2017'de Roma'dan 500 bin euro'ya kiralanan santraforun daha sonra ise 3 milyon euroya bonservisi alınmıştı.

    Santrafor arkası ve kanatlarda da görev alabilen 1.79 boyundaki oyuncu, kariyerinde 333 maça çıkıp 193 kez gol sevinci yaşadı, 61 de asiste imzasını attı. S. Lizbon'da bu sezon düzenli olarak forma giyen Doumbia, 17 maçta 7 gol kaydetti.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartal'ın B planı! Seydou Doumbia sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN