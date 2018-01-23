Fikret Orman'dan flaş açıklama!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği başkanlığı için aday olacağını duyurdu.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 14:10
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‘Islık’çıları engelleyin
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Yorum
KOMBİNELİ ıslık çalarsak küsermi kaçarmı istifamı eder çok sevgili hocanız syn ilhan ekşioğlu.
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‘Islık’çıları engelleyin
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Yorum
ıslıkçı başı bu ayKÜT gidene kadar devam ıslığa
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‘Islık’çıları engelleyin
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Yorum
ayşenur yönetim bu aykutun sevilmediğini sevilemiyeceğini neden anlamıyorsunuz.Bilet paramı haketmiyor anlasanıza
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