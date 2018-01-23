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    23 Ocak 2018, Salı
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    'dan flaş açıklama!

    Fikret Orman'dan flaş açıklama!

    Kulübü Başkanı , Kulüpler Birliği başkanlığı için aday olacağını duyurdu.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:10
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