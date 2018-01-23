Chicharito: Evet görüştük!
Beşiktaş’ın forvet adaylarından Javier Hernandez’in menajeri, “Görüşme yaptık ama tek isteyen Beşiktaş değil” dedi
Beşiktaş'ta golcü arayışları sürerken gündeme gelen adaylardan biri de Javier Hernandez (Chicharito) olmuştu. Oyuncunun menajeri Eduardo Hernandez konuştu.
Hernandez, "Diğer takımlar gibi bir yakınlaşma oldu, ama önce West Ham ile anlaşmaları gerektiğini biliyorlar. Beşiktaş ile görüşme yaptık, transfer üzerinde çalışıyoruz ama isteyen tek takım da Beşiktaş değil. Javier ile konuştuğumda bana kendi özelliklerine uygun bir takım bulmamı söyledi. Çünkü daha fazla oynamak istiyor" ifadelerini kullandı.
Bu arada Meksikalı forvetin milli takımdan yakın arkadaşı olan Aquino da şu açıklamayı yaptı: "Chicharito, kaliteli bir forvet olduğunu geçmiş yıllarda gösterdi. Meksika'ya geri dönmeyecek. Kariyerini Avrupa'da başka bir takımda sürdürecek."
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 22:10
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Solun ilacı Holebas
Toplam 7
Yorum
kaya Hem para yok deniyor hem de bu oyuncuya da yine bir sürü para verilecek. En azından evranın ismi yeter.
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Ozan Tufan seferberliği!
Toplam 17
Yorum
feyko kim alcak.bu kazmayı her gün meşkül etmeyin sayfayı
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F.Bahçe bu kez Burak Yılmaz'ı yenebilecek mi?
Toplam 6
Yorum
2861 evet Burak geldi bu sefer fb yi yeneceğiz.azcık iyi oynayalım fb yi yeneriz.ama konyadaki gibi oynarsa topcularımız fark yeriz.çok kötüyüz
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