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    23 Ocak 2018, Salı
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    : Evet görüştük!

    Chicharito: Evet görüştük!

    ’ın forvet adaylarından Javier Hernandez’in menajeri, “Görüşme yaptık ama tek isteyen Beşiktaş değil” dedi

    'ta golcü arayışları sürerken gündeme gelen adaylardan biri de Javier Hernandez (Chicharito) olmuştu. Oyuncunun menajeri Eduardo Hernandez konuştu.

    Hernandez, "Diğer takımlar gibi bir yakınlaşma oldu, ama önce West Ham ile anlaşmaları gerektiğini biliyorlar. Beşiktaş ile görüşme yaptık, transfer üzerinde çalışıyoruz ama isteyen tek takım da Beşiktaş değil. Javier ile konuştuğumda bana kendi özelliklerine uygun bir takım bulmamı söyledi. Çünkü daha fazla oynamak istiyor" ifadelerini kullandı.

    Bu arada Meksikalı forvetin milli takımdan yakın arkadaşı olan Aquino da şu açıklamayı yaptı: ", kaliteli bir forvet olduğunu geçmiş yıllarda gösterdi. Meksika'ya geri dönmeyecek. Kariyerini Avrupa'da başka bir takımda sürdürecek."

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:10
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