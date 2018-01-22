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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Vida zaferle siftah yaptı

    Vida zaferle siftah yaptı

    Devre arasında takıla katılan Hırvat stoper siyah beyazlı formayla ilk maçına çıkıp geçer not aldı

    'ın ara transfer döneminde 4.5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattığı , siyah-beyazlı formayla ilk lig karşılaşmasına çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü , Hırvat oyuncuya savunma göbeğinde görev verdi. İlk kez Beşiktaş'la bir maçta sahaya çıkan tecrübeli savunma oyuncusu, buna rağmen yerinde müdahaleler yapıp güven verdi.

    Heyecanla bekliyorum
    Vida, karşılaşma sonrası ilk çıktığı maçtan galibiyetle ayrıldıkların için mutlu olduğunu belirtti. Siyah-beyazı futbolcu, "Stadımızda taraftarların önüne çıkacağım günü de iple çekiyorum" dedi.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:14
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