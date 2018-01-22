Vida zaferle siftah yaptı
Devre arasında takıla katılan Hırvat stoper siyah beyazlı formayla ilk maçına çıkıp geçer not aldı
Heyecanla bekliyorum
Vida, karşılaşma sonrası ilk çıktığı maçtan galibiyetle ayrıldıkların için mutlu olduğunu belirtti. Siyah-beyazı futbolcu, "Stadımızda taraftarların önüne çıkacağım günü de iple çekiyorum" dedi.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:14
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Burak'ın golü tartışma yarattı! Ofsayt...
Toplam 7
Yorum
Q 7 ARKADAŞ NE DANDOY MUŞ YA BAL YAPMAZ ARI GİBİ AMA HER TEKNİK DREKTÖR ONDAN MEDET UMAR RODEJAGA VAR YEDEK ANLIYAMADIM BEN BU DÜNYANIN FENDINI
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 10
Yorum
Q 7 RIZA HOCAM SENDE ERSUN KAFASINDASIN BU KAFAYLA DEVAM EDERSEN SENDENDE BİR CACIK OLMAZ HASILI SEZON SONUNDA KONGRE GÖZÜKTÜ
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Şenol Güneş'ten flaş açıklama! Eto'o
Toplam 2
Yorum
Aykut Fiko yil sonu ffp den cenk tosunu satarak pacayi kurtardi diye göbek atiyor kimse cicarito beklemesin ama civatito olur o da bêles se tabi
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