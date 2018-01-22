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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    yalnız bırakmadı

    Taraftar yalnız bırakmadı
    Siyah-beyazlılar, deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. 500 , kendilerine ayrılan bölümde yerini alırken, 90 dakika boyunca desteklerini sürdürdü. Dakikalar önce tribünleri dolduran Beşiktaşlılar, başlangıç düdüğünden itibaren de susmadı.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:22
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