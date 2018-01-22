CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Quaresma sahnede

    Quaresma sahnede

    Portekizli yıldız, 363 gün sonra deplasmanda skora katkı yaptı. Galibiyet golünün ortasını yapan Q7’nin bir topu da direkte patladı

    'ta gecenin başarılı isimlerinden birisi 'ydı. Sağ kanatta forma giyen Portekizli oyuncu etkili bir futbol sergilerken, Anderson Talisca'ya attırdığı golle galibiyette de rol oynadı. Brezilyalı futbolcu, Q7'nin 54. dakikada sağ kanattan kestiği ortayı kafayla filelere gönderip skoru 2-1'e getirdi. Quaresma bu asistiyle deplasmanda 363 gün aradan sonra skora katkıda bulundu. Yıldız oyuncu, Süper Lig'de en son 23 Ocak 2017'de 4-1 kazandıkları Alanyaspor deplasmanında penaltıdan 1 gol atıp, 1 de asist yapmıştı.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Quaresma sahnede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN