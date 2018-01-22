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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Oğuzhan oyundan çıkınca sinirlendi

    Oğuzhan oyundan çıkınca sinirlendi
    SİYAH-beyazlıların orta saha oyuncusu bu sezon bir türlü ritmini bulamadı. Son 2 şampiyonluğun mimarlarından olan Ozi dün Antalyaspor maçının 69. dakikasında kenara geldi. Yerine Tolgay oyuna dahil oldu. Ancak kulübeye çekilen Oğuzhan bu duruma tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcu önce kaptan Tolga Zengin ile hararetli biçimde konuştu. Ardından da oturduğu yerde kendi kendine bir süre söylendi.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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