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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    yokları oynadı

    Negredo yokları oynadı
    CENK Tosun'un ayrılmasının ardından ilk 11'dei yeri garanti olan Alvaro , milli futbolcuyu arattı. Pozisyonlara yakın olmak istemesine rağmen bitirici vuruş yapamayan İspanyol forvet, arkadaşlarından da beklediği pasları alamadı. Özellikle 90. dakikada Quaresma'dan müsait pozisyonda pas bekleyen Negredo, Portekizli'nin şut atmasına isyan etti.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:13
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