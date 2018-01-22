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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    takipte

    Mircea Lucescu takipte
    Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını izleyenler arasında A Milli Takım Teknik Direktörü da vardı. Daha önce çalıştırdığı siyah-beyazlıların Antalya deplasmanındaki sınavını takip eden tecrübeli hoca, yardımcısı Tayfur Havutçu ile Antalya Stadı'ndaki yerini aldı. Luce'nin sık sık not tuttuğu da gözlerden kaçmadı.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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