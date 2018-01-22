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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Çok istedik aldık

    Çok istedik aldık

    “Bu zafer sonrakiler için önemliydi” diyen usta çalıştırıcı, “Şanssız anlarımız oldu. Daha farklı kazanabilirdik. Zorlu maç takvimini en iyi şekilde geçeceğiz” ifadelerini kullandı

    'ın teknik direktörü , sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamanın önemli olduğunu belirtip "Nasıl başlarsak öyle gider. Bu zafer sonrakiler için önemliydi. Yarıştan kopmamak adına kazanmamız gerekiyordu; bunu da başardık. Çok istedik ve 3 puanı aldık" ifadelerini kullandı. Tecrübeli hoca, daha farklı da kazanabileceklerini kaydederek "Şanssız anlarımız, direkten dönen topumuz oldu. Bir de sayılmayan gol var. Daha dikkatli olsak farkı açabilirdik. İkinci devrede oyundan düştüğümüz zamanlar oldu ama rakibe de çok pozisyon vermedik. Bu da artımızdı" dedi. Arka arkaya zorlu maçlar oynayacaklarını sözlerine ekleyen Güneş, "En iyi şekilde süreci atlatmak için çalışacağız" şeklinde konuştu.

    Geçen yıl 3 fazlaydı
    Kartal, geçen sezon zirvede geçtiği 18. haftayı bu sezon 4. bitirdi. Yine aynı periyotta 2016-17'yi 34 gol atıp 14 gol yiyerek geçiren siyah-beyazlı takım, dünkü maçından sonra ise 31 gole ulaştı, yediği gol sayısı ise 17'ye çıktı.

    Mitrovic kulübede
    ise Tosic ve 'nin yokluğunda savunmayı Vida-Medel ikilisinden kurdu. İlk kez yan yana görev yapan yıldızlar uyumlu oynadı. Kupa maçında iyi performans gösteren Mitrovic ise kulübede başladı.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:11
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