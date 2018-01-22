Çok istedik aldık
“Bu zafer sonrakiler için önemliydi” diyen usta çalıştırıcı, “Şanssız anlarımız oldu. Daha farklı kazanabilirdik. Zorlu maç takvimini en iyi şekilde geçeceğiz” ifadelerini kullandı
Geçen yıl 3 fazlaydı
Kartal, geçen sezon zirvede geçtiği 18. haftayı bu sezon 4. bitirdi. Yine aynı periyotta 2016-17'yi 34 gol atıp 14 gol yiyerek geçiren siyah-beyazlı takım, dünkü Antalyaspor maçından sonra ise 31 gole ulaştı, yediği gol sayısı ise 17'ye çıktı.
Mitrovic kulübede
Şenol Güneş ise Tosic ve Pepe'nin yokluğunda savunmayı Vida-Medel ikilisinden kurdu. İlk kez yan yana görev yapan yıldızlar uyumlu oynadı. Kupa maçında iyi performans gösteren Mitrovic ise kulübede başladı.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:11
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'Sihirbaz' Haldun Üstünel dönüyor!
Toplam 2
Yorum
UaTX Helal olsun camiaya emegi gecen herkezi topluyor, tesekkurler baskanim
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Burak'ın golü tartışma yarattı! Ofsayt...
Toplam 7
Yorum
Q 7 ARKADAŞ NE DANDOY MUŞ YA BAL YAPMAZ ARI GİBİ AMA HER TEKNİK DREKTÖR ONDAN MEDET UMAR RODEJAGA VAR YEDEK ANLIYAMADIM BEN BU DÜNYANIN FENDINI
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 10
Yorum
Q 7 RIZA HOCAM SENDE ERSUN KAFASINDASIN BU KAFAYLA DEVAM EDERSEN SENDENDE BİR CACIK OLMAZ HASILI SEZON SONUNDA KONGRE GÖZÜKTÜ
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