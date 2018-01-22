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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    çok zorlu’

    ‘Beşiktaş çok zorlu’

    ’ın Devler Ligi’ndeki rakibi ’in Heynckes eşleşmeyi değerlendirdi. Deneyimli hoca “’ı elersek herkesi eleriz” dedi

    Şampiyonlar Ligi'nde ile eşleşen Alman devi Bayern Münih'te teknik direktör , temsilcimizden çekindiğini bir kez daha açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı '"Eğer Beşiktaş'ı eleyebilirsek ondan sonra tüm takımları yeneyebiliriz. Ancak bu hiç kolay değil. İnsanlar bizim kolay bir kura çektiğimizi düşünüyor ve bunu söylüyor. Ben ise onlar gibi düşünmüyorum. Zorlu maçlar oynayacağız" ifadelerini kullandı. Beşiktaş, ile 20 Şubat'taki ilk maçı Almanya'da oynayacak. Güçlü rakibi oynayacağı rövanş mücadelesinin tarihi ise 14 Mart.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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