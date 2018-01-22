Alanyaspor'dan Beşiktaş ve Love açıklaması
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş'ın ilgilendiği Vagner Love hakkında konuştu.
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak Fikret Orman'ın kendisinden Love'u istediğini söyledi.
Çavuşoğlu, "Fikret Orman, 'Vagner Love'ı devre arasında vermeyi düşünür müsünüz' diye sordu. 'Bizden daha çok sizin ihtiyacınız var' ifadesini de kullandı. Cuma günü böyle bir konuşma geçti aramızda. Biz tabii ki Vagner'i vermeyi düşünmüyoruz. Devre arasında onun gibi bir futbolcuyu nasıl alacağız? Ona ihtiyacımız var. Vermeyi düşünmüyoruz ama Vagner de büyük bir takıma gitmek isteyebilir. Şu anda net bir gelişme yok" şeklinde konuştu.
Beşiktaş'ın bu transfer için bonservis önerisinin yanı sıra yeni transfer Cyle Larin'i kiralamak gibi bir seçeneği de Akdeniz temsilcisine sunduğu gelen bilgiler arasında.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:16
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Toplam 7
Yorum
Q 7 ARKADAŞ NE DANDOY MUŞ YA BAL YAPMAZ ARI GİBİ AMA HER TEKNİK DREKTÖR ONDAN MEDET UMAR RODEJAGA VAR YEDEK ANLIYAMADIM BEN BU DÜNYANIN FENDINI
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 10
Yorum
Q 7 RIZA HOCAM SENDE ERSUN KAFASINDASIN BU KAFAYLA DEVAM EDERSEN SENDENDE BİR CACIK OLMAZ HASILI SEZON SONUNDA KONGRE GÖZÜKTÜ
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Şenol Güneş'ten flaş açıklama! Eto'o
Toplam 2
Yorum
Aykut Fiko yil sonu ffp den cenk tosunu satarak pacayi kurtardi diye göbek atiyor kimse cicarito beklemesin ama civatito olur o da bêles se tabi
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