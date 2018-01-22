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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    'ı açıkladı

    Alanyaspor Beşiktaş'ı açıkladı

    Aytemiz Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 'ın ilgilendiği hakkında konuştu.

    Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasının ardından santrfor arayışlarını sürdüren 'ın, Aytemiz 'un gol kralı için harekete geçtiği resmi olarak açıklandı.

    Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak 'ın kendisinden Love'u istediğini söyledi.

    Çavuşoğlu, "Fikret Orman, 'Vagner Love'ı devre arasında vermeyi düşünür müsünüz' diye sordu. 'Bizden daha çok sizin ihtiyacınız var' ifadesini de kullandı. Cuma günü böyle bir konuşma geçti aramızda. Biz tabii ki Vagner'i vermeyi düşünmüyoruz. Devre arasında onun gibi bir futbolcuyu nasıl alacağız? Ona ihtiyacımız var. Vermeyi düşünmüyoruz ama Vagner de büyük bir takıma gitmek isteyebilir. Şu anda net bir gelişme yok" şeklinde konuştu.

    Beşiktaş'ın bu transfer için bonservis önerisinin yanı sıra yeni transfer Cyle Larin'i kiralamak gibi bir seçeneği de Akdeniz temsilcisine sunduğu gelen bilgiler arasında.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:53
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