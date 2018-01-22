Alanyaspor Beşiktaş'ı açıkladı
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş'ın ilgilendiği Vagner Love hakkında konuştu.
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak Fikret Orman'ın kendisinden Love'u istediğini söyledi.
Çavuşoğlu, "Fikret Orman, 'Vagner Love'ı devre arasında vermeyi düşünür müsünüz' diye sordu. 'Bizden daha çok sizin ihtiyacınız var' ifadesini de kullandı. Cuma günü böyle bir konuşma geçti aramızda. Biz tabii ki Vagner'i vermeyi düşünmüyoruz. Devre arasında onun gibi bir futbolcuyu nasıl alacağız? Ona ihtiyacımız var. Vermeyi düşünmüyoruz ama Vagner de büyük bir takıma gitmek isteyebilir. Şu anda net bir gelişme yok" şeklinde konuştu.
Beşiktaş'ın bu transfer için bonservis önerisinin yanı sıra yeni transfer Cyle Larin'i kiralamak gibi bir seçeneği de Akdeniz temsilcisine sunduğu gelen bilgiler arasında.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 08:53
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 12
Yorum
ts3561 ben bildim bileli bizim 10kişiye karşı oynadığımız hiç yok yenilmekten kılpayı kurtulduk
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Kalkavan skandalı
Toplam 6
Yorum
ts3561 resmen katletti maçı zırt pırt düdük çaldı bukadar vasatlık olmazya
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Kaosa alet olmayın
Toplam 2
Yorum
tutkun61 En büyük kaos bizim kendi taraftarımızdan oluyor;lakin artık yönetimde büyük takım yönettiğinin farkına varmalı..
Alanyaspor Beşiktaş'ı açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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