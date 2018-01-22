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    22 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    bildiğiniz gibi

    Adriano bildiğiniz gibi
    'ın yıldız isimlerinden , dün akşam da görevini başarıyla tamamladı. Karşılaşmaya sağ bekte başlayan Brezilyalı futbolcu, 77. dakikada Gökhan Gönül'ün oyuna girmesinin ardından ise sol tarafa geçti. Savunmada başarılı bir oyun çıkaran 33 yaşındaki futbolcu, hücum organizasyonlarına da katkı sağladı.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:19
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