Talisca'dan sakatlık açıklaması
Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca, Antalyaspor mücadelesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.
İşte Talisca'nın açıklamaları
"Birbirini çok iyi tanıyan bir ekibiz. Bu da bizim işlerimizi kolaylaştırıyor. Maç içinde iki kere sakatlandım. Biraz ağrılarım var ama önümüzdeki maça hazır olacağım. İyi bir maç oldu. İki gol attım. Maça motive şekilde başladık ve bitirdik."
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:42
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 2
Yorum
ts çok iyi bir stoper ve golcü kanat oyuncusu şart yoksa işimiz yaş çok ağlarız !!
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Akhisarspor çeyrek finalde!
Toplam 2
Yorum
okan okan buruk olmayan penaltıda hakem bizi tuttu bolusporun hakkı yenmiştir diye yaygara koparmadı acaba.tabi kendi lehine olunca susarsın
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 2
Yorum
hasan yalanın batsın yalancısın
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