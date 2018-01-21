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    21 Ocak 2018, Pazar
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    'dan sakatlık açıklaması

    Talisca'dan sakatlık açıklaması

    'ın yıldızı Anderson , Antalyaspor mücadelesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

    'ı Antalyaspor deplasmanında galibiyete taşıyan golleri atan Anderson , maç sonunda konuştu.

    İşte Talisca'nın açıklamaları

    "Birbirini çok iyi tanıyan bir ekibiz. Bu da bizim işlerimizi kolaylaştırıyor. Maç içinde iki kere sakatlandım. Biraz ağrılarım var ama önümüzdeki maça hazır olacağım. İyi bir maç oldu. İki gol attım. Maça motive şekilde başladık ve bitirdik."
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:42
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