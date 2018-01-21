Rıdvan Dilmen transferi açıkladı!

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, canlı yayında transferle ilgili önemli bir istihbarat paylaştı

Beşiktaş'ın forvete katkı yapacağını belirten Dilmen, "Beşiktaş, Eto'o'yu alacak duyumlarını aldım. Eto'o Beşiktaş'a gelecek diye biliyorum." ifadelerini kullandı. İşte Dilmen'in açıklamaları:



Türkiye Ligi bu sene çok zor geçecek. Barış ve dostluk dolu bir ikinci yarı diliyorum. Fenerbahçe'nin de 6 haftalık ciddi bir periyodu va.r Aslında ligde devre arası Fenerbahçe için handikaptı.



BEŞİKTAŞ ETO'O'YU ALACAK

?Gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe transfer yapmayacak. Aykut Kocaman'ın, devre arası için başkan Aziz Yıldırım´a söylediği söz şu: "Bana oyuncu alma, yeter ki oyuncuların taksitlerini geciktirme." Zaten o da öden-i yor. Devre arasında denizin bittiğini gördük.

Başakşehir, Arda Turan'ı aldı. Beşiktaş da 'Eto'o'yu alacak' duyumlarını aldım.



VALBUENA'YA MESAJI VERDİ

Trabzonspor için de öyle. Çünkü iki takım da ritimlerini bulmuştu. Ama gördüğümüz kadarıyla kaldığı yerden devam ediyor sarı-lacivertliler. Özellikle maçın ilk yarısında çok güçlü, sert, top rakipteyken agresif bir takım gördük sahada..

Aykut Kocaman dünkü ilk 11 tercihiyle, 'Valbuena benim oyunumda yok' mesajını verdi. Fernandao kararı da öyle. Bunlar kolay kararlar değildir. "Benim böyle bir oyunum var ve bunu kabul edeceksiniz' diyor Kocaman. Beğenseniz de beğenmeseniz de böyle. Kazanan haklıdır ve Kocaman da oyunsal anlamda haklı çıktı. Oyuna bakarsak ilk yarı 3-1 bile bitebilirdi. İkinci yarıda skor eşitlenince Valbuena ve Soldado girdi ve çift santrfora döndü. Dün kazandı ama önümüzdeki hafta yine Valbuena ve Soldado kenarda oturacak gibi gözüküyor.

İnsanlar da buna inanmak zorunda artık...



FERNANDAO, AATIF, İSMAİL GİDEBİLİRDİ

Son bölümde 4-2-4'e dönüp 5 tane atsa bile Kocaman'ın doğrusu bir gol attığı ilk yarıdaki diziliştir.

Benim enteresan tespitlerim var. Mesela dün oynayan 11'e bakarsak üç oyuncuyu, Anadolu'da başka kulüp forması altında görebilirdik.

Fernandao gibi, Aatif gibi, İsmail gibi... Kimse de 'Bu oyuncuları niye verdik?' demezdi. Bunun üzerinden önümüzdeki haftalarda daha çok konuşulur. Yönetmek antrenörlükte en önemli şeydir.



İLK 8 HAFTA LİGİN KADERİNİ BELİRLER

İlk 8 haftada oynanacak maçlar, ligin kaderini belirleyecek.

Ben fikstür olarak bakarsak, Galatasaray'ı bu 8 hafta sonunda lider olarak görüyorum.

Ama o arada farkı açamazsa sonra onlar için zorlu bir süreç başlayacak. Fenerbahçe deplasmanda kazanabildiği kadar kazanmalı.

Trabzon'da kazanamazsan kayıp değildir Fenerbahçe için. Ama içeride kaybedersen çok önemli. Taraftar sayısı 30 bini geçtiği anda Fenerbahçe kaybetmez. Dün de 34 bin biletli seyirci vardı ve kazandılar. Takım için ciddi anlamda itici bir güçtür taraftar. Bunu da Kadıköy'de bir kez daha gördük.

