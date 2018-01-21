Love harekatı! Resmi teklif yapıldı...
Beşiktaş forvet transferinde sona yaklaşıyor. Islam Slimani ve Chicharito’dan haber bekleyen siyah beyazlılar, Vagner Love için Aytemiz Alanyaspor’a teklif yaptı.
Beşiktaş yeni forvetini kısa süre içinde kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Son 1 ayda belirlenen futbolcular ve kulüpleri ile görüşmeler yapan siyah-beyazlı yönetim, 1 hafta içinde transferi tamamlayacak. Listesinin ilk iki sırada Leicester City'den Islam Slimani ve West Ham United'dan Chicharito yer alıyor.
Ntv Spor'un haberine göre; İki oyuncu için de İngiltere'den haber bekleyen siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor'un golcüsü Vagner Love konusunda da girişimlere başladı. Brezilyalı forvet için Akdeniz ekibi ile görüşmelerde bulunan yönetim, Slimani ve Chicharito'dan gelecek yanıta göre harekete geçecek. İki oyuncuyu da kiralamak için temaslarda bulunan Beşiktaş, Love'ı ise bonservisi ile transfer etmeyi planlıyor.
Alanyaspor yapılan ilk görüşmede 4 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Siyah-beyazlılar, bu bedeli 2 milyon Euro'ya indirmeyi planlarken, Love'da karar kılınması halinde Akdeniz ekibi ile pazarlıklar başlayacak.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:11
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Yapmayın, korkuyorlar!
Toplam 11
Yorum
Atillas-BJK Ayırmaya geldi ama vücut dili yanlış anlaşıldı
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Toplam 3
Yorum
ts1461 Onur dahil takim dokuluyor herhalde duzgun calismamislar.Abdulkadir'den baska oynayan yok.Bu takimsampiyonluga oynayacak mis hahahayyyyyyyy
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Ndiaye’ye Ada presi
Toplam 7
Yorum
aslan Futboldanmı anlamıyorsun dünyadanmı haberin yok? 2.3 milyon euro alıyor yarım devre 1.1maaş ödendi onun karşılığında adam top oynadı.
Love harekatı! Resmi teklif yapıldı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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