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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Love harekatı! Resmi teklif yapıldı...

    Love harekatı! Resmi teklif yapıldı...

    forvet transferinde sona yaklaşıyor. Islam Slimani ve Chicharito’dan haber bekleyen siyah beyazlılar, için Aytemiz ’a teklif yaptı.

    yeni forvetini kısa süre içinde kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Son 1 ayda belirlenen futbolcular ve kulüpleri ile görüşmeler yapan siyah-beyazlı yönetim, 1 hafta içinde transferi tamamlayacak. Listesinin ilk iki sırada Leicester City'den Islam Slimani ve 'dan Chicharito yer alıyor.

    Ntv Spor'un haberine göre; İki oyuncu için de 'den haber bekleyen siyah-beyazlılar, Aytemiz 'un golcüsü konusunda da girişimlere başladı. Brezilyalı forvet için ekibi ile görüşmelerde bulunan yönetim, Slimani ve Chicharito'dan gelecek yanıta göre harekete geçecek. İki oyuncuyu da kiralamak için temaslarda bulunan , Love'ı ise bonservisi ile etmeyi planlıyor.

    yapılan ilk görüşmede 4 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Siyah-beyazlılar, bu bedeli 2 milyon Euro'ya indirmeyi planlarken, Love'da karar kılınması halinde ekibi ile pazarlıklar başlayacak.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:11
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