Kartal, Antalya semalarında

Beşiktaş, ikinci yarının ilk maçında Antalya’ya konuk oluyor. Sakatlıkları olan Pepe ve Tosic kadroya alınmadı. Stoperde Vida-Mitroviç oynayacak
Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 17 haftada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu 30 puan topladı ve averajla ilk yarıyı 4. sırada tamamladı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ikinci yarıya başlayacak Antalyaspor ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi alarak ilk yarıyı 17 puanla 15. sırada bitirdi.
Savunmada sıkıntı
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesinde savunma bölgesinde sıkıntı yaşıyor. Sakatlıkları bulunan Pepe ve Tosic, dün sabah yapılan son kontrollerinin ardından sakatlıkları devam ettiği için Antalya'ya götürülmedi. Teknik direktör Şenol Güneş, iki oyuncudan da olumsuz haber gelmesi nedeniyle defans kurgusunu değiştirmek zorunda kaldı. Önceki gün lisansı çıkartılan yeni transfer Domagoj Vida'nın ilk 11'de sahaya çıkması beklenirken, Hırvat stoperin yanında genç oyuncu Mitroviç'in de ilk 11'de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Savunmada sıkıntı
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesinde savunma bölgesinde sıkıntı yaşıyor. Sakatlıkları bulunan Pepe ve Tosic, dün sabah yapılan son kontrollerinin ardından sakatlıkları devam ettiği için Antalya'ya götürülmedi. Teknik direktör Şenol Güneş, iki oyuncudan da olumsuz haber gelmesi nedeniyle defans kurgusunu değiştirmek zorunda kaldı. Önceki gün lisansı çıkartılan yeni transfer Domagoj Vida'nın ilk 11'de sahaya çıkması beklenirken, Hırvat stoperin yanında genç oyuncu Mitroviç'in de ilk 11'de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
Yorum
Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
Kartal, Antalya semalarında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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