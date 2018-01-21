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    21 Ocak 2018, Pazar
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    , semalarında

    Kartal, Antalya semalarında

    , ikinci yarının ilk maçında ’ya konuk oluyor. Sakatlıkları olan ve Tosic kadroya alınmadı. Stoperde Vida-Mitroviç oynayacak

    , 'de ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 17 haftada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu 30 puan topladı ve averajla ilk yarıyı 4. sırada tamamladı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ikinci yarıya başlayacak Antalyaspor ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi alarak ilk yarıyı 17 puanla 15. sırada bitirdi.

    Savunmada sıkıntı
    Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesinde savunma bölgesinde sıkıntı yaşıyor. Sakatlıkları bulunan ve Tosic, dün sabah yapılan son kontrollerinin ardından sakatlıkları devam ettiği için Antalya'ya götürülmedi. Teknik direktör Şenol Güneş, iki oyuncudan da olumsuz haber gelmesi nedeniyle defans kurgusunu değiştirmek zorunda kaldı. Önceki gün lisansı çıkartılan yeni transfer Domagoj Vida'nın ilk 11'de sahaya çıkması beklenirken, Hırvat stoperin yanında genç oyuncu Mitroviç'in de ilk 11'de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:40
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