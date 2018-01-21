Erman Toroğlu: Beşiktaş'ın en iyisi Talisca

Beşiktaş'ın orta sahada derin boşluklar verdiğini söyleyen Toroğlu, Medel'le Vida'nın uyumlu olmadığını söyledi.



"TALISCA'DAN BAŞKA ETKİLİ ADAM YOK"

Antalya Beşiktaş'ın arka tarafına sarkamıyor. Çok üzerine çekiyor Beşiktaş'ı böyle çekerlese bu maçı bitiremezler. 2-3 defa geldiler 1 gol attılar onun haricinde zorlayamıyorlar. O kadar müsait ki Beşiktaş'ın orta sahası. Oğuzhan'ı duydun mu? Talisca ilerde iyi şeyler yapıyor. Ondan başka etkili bir adam yok.

"BEŞİKTAŞ DUA ETSİN KAYSERİYLE OYNAMIYOR"

?Quaresma sağda, Negredo santrfor, sol tarafta Babel, içeride Talisca var. Bu dörtlü bir de Oğuzhan var. Tek başına Jack vardı eski bir film. Oğuzhan tek başına Jack oynuyor.. Medel'le Vida uyumlu değil. Araya girseler ki golü de öyle attılar pozisyon bulabilirler. Oğuzhan'ın bir tarafında Talisca, bir tarafında Atiba oynuyor. Bu orta saha zor Oğuzhan ne yapsın. İkinci yarıda Tolgay'ı kullanır mı? Bir şeyler yapması lazım. Beşiktaş dua etsin bugün Kayseriyle falan oynamıyor. Bugün Kayseri'yle oynasalardı duman olurlardı.

"BEŞİKTAŞ GOLE YAKIN"

Yeni bir takıma geldi kolay değil. Yanında önünde arkasında yeni adamlar. Türkiye Ligi'ni de tanımıyor. Hemen 1 maçta bir şey diyemezsin. Orta alanda Beşiktaş yine aynı Beşiktaş. İkinci baskı yapacaklar. Antalya'nın 1-1 bitirme şansı zor. Antalya berabere bitirmek istiyorsa 1 gol daha atması

lazım. Bjk üstüne geliyor iyi oynamadığı halde golü bulur.

BEŞİKTAŞ'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Niye faul niye faul değil anlatmak lazım. Ben seyrettim gördüm bir kaç defa baktım. kararımı maçtan sonra anlatacağım.



TÜRK FUTBOLU DEEP FREEZE OLMUŞ

Cenk gitti forvet lazım para yok! Para olmayınca bazı şeylere mecbur kalıyorsun. Galatasaray'da Fener'de de yok. UEFA olmasa 2-3 sene sonra çok kulübümüz kapanır. Bakarsın belki UEFA bazı kulüpleri kapatabilir. Birini dondurup birini alıyorsun. Buzhane mi Türk futbolu deepfreeze mi? Boyko'yu dondurdun parasını tıkır tıkır vereceksin. Kimler geliyor kimler geçiyor? Pepe yok Mitrovic hala yedekte. Popescu transferden dolayı hapse girdi, Türkiye'den kimse hapse girmedi. 700'lük futbolcuya 3 milyon yazmışlar. Bizdekiler temiz Popescu hapis yattı. Duygun Yarsuvat 300 milyon kayıp var dedi. Nerede bu para söyleyen yok. En son başkan da bazı şeyler oluyor dedi ses yok. Bu şeyler her takımda oluyor.