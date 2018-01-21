Dilmen: Bence Oğuzhan...
Rıdvan Dilmen, Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi.
Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, Antalyaspor - Beşiktaş maçının 90 dakikasını şöyle yorumladı:
Beşiktaş maça çıkmadan önce liderin 9 puan gerisinde... Böyle bir psikolojiyle çıkıyorsunuz maça. 1-0 geriye düşüyorsunuz. Zemin kötü. Taktik anlamda iki takım 10 üzerinden 2. Hakem berbat bir maç yönetti. İdare etti. Antalya ile Beşiktaş'ın kalite farkı ortaya çıktı. ki takım orta sahayı çok çabuk geçerek kabiliyetli oyuncularla pozisyon yaratmaya çalıştılar. Beşiktaş, Negredo kötü olmasına rağmen 2 gol buldu. Bu maç Beşiktaş için çok kritikti. Talisca çok coşkuluydu. Tam forvet arkası golleri attı. Bence Şenol Hoca Oğuzhan değişikliğini yanlış yaptı. Oğuzhan iyi oynuyordu. Yorgun da değildi.?
Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, Antalyaspor - Beşiktaş maçının ilk 45 dakikasını şu sözlerle yorumladı:
Talisca bir tane vurdu. Gol sayılmadı. Zordur o vuruşlar... Bir tane daha vurdu gol oldu. Net, temiz bir gol attı. Babel'in pozisyonunda sağ kolla bir faul var gibi ama pozisyonu daha fazla izlemek lazım. Talisca, en iştahlı maçlarından birini oynuyor. İki tane savunma yapamayan takım oynuyor. Orta saha çok çabuk geçiliyor. Hücumda problem var mı Beşiktaş'ta, yok. Etkili geliyorlar, Kornerler kullandılar. Quaresma, Babel şut atıyor. Şunu söyleyelim, günümüz futbolunda geride kalmış bir zeminde oynanıyor oyun. Yazık Antalya Stadı'na. Bu maç 3'e 4'e gidebilir, Beşiktaş lehine. Oğuzhan iyi başladı, etkili oynuyor. Ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum ikinci yarıda. Özellikle top rakipteyken Beşiktaş'ı beğenmiyorum.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:02
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 2
Yorum
ts çok iyi bir stoper ve golcü kanat oyuncusu şart yoksa işimiz yaş çok ağlarız !!
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Akhisarspor çeyrek finalde!
Toplam 2
Yorum
okan okan buruk olmayan penaltıda hakem bizi tuttu bolusporun hakkı yenmiştir diye yaygara koparmadı acaba.tabi kendi lehine olunca susarsın
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 2
Yorum
hasan yalanın batsın yalancısın
Dilmen: Bence Oğuzhan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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