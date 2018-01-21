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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Dilmen: Bence Oğuzhan...

    Dilmen: Bence Oğuzhan...

    , - maçını değerlendirdi.

    'in 18. haftasında ile karşı karşıya geldi. Antalya'daki Antalyaspor - Beşiktaş maçı, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle bitti.

    Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, Antalyaspor - Beşiktaş maçının 90 dakikasını şöyle yorumladı:

    Beşiktaş maça çıkmadan önce liderin 9 puan gerisinde... Böyle bir psikolojiyle çıkıyorsunuz maça. 1-0 geriye düşüyorsunuz. Zemin kötü. Taktik anlamda iki takım 10 üzerinden 2. Hakem berbat bir maç yönetti. İdare etti. Antalya ile Beşiktaş'ın kalite farkı ortaya çıktı. ki takım orta sahayı çok çabuk geçerek kabiliyetli oyuncularla pozisyon yaratmaya çalıştılar. Beşiktaş, Negredo kötü olmasına rağmen 2 gol buldu. Bu maç Beşiktaş için çok kritikti. Talisca çok coşkuluydu. Tam forvet arkası golleri attı. Bence Şenol Hoca Oğuzhan değişikliğini yanlış yaptı. Oğuzhan iyi oynuyordu. Yorgun da değildi.?

    Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, Antalyaspor - Beşiktaş maçının ilk 45 dakikasını şu sözlerle yorumladı:

    Talisca bir tane vurdu. Gol sayılmadı. Zordur o vuruşlar... Bir tane daha vurdu gol oldu. Net, temiz bir gol attı. Babel'in pozisyonunda sağ kolla bir faul var gibi ama pozisyonu daha fazla izlemek lazım. Talisca, en iştahlı maçlarından birini oynuyor. İki tane savunma yapamayan takım oynuyor. Orta saha çok çabuk geçiliyor. Hücumda problem var mı Beşiktaş'ta, yok. Etkili geliyorlar, Kornerler kullandılar. Quaresma, Babel şut atıyor. Şunu söyleyelim, günümüz futbolunda geride kalmış bir zeminde oynanıyor oyun. Yazık Antalya Stadı'na. Bu maç 3'e 4'e gidebilir, Beşiktaş lehine. Oğuzhan iyi başladı, etkili oynuyor. Ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum ikinci yarıda. Özellikle top rakipteyken Beşiktaş'ı beğenmiyorum.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:02
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