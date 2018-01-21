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    21 Ocak 2018, Pazar
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    fobisi

    Deplasman fobisi
    İlk yarıda 9 deplasmana çıkan 'in öğrencileri, 3 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, mağlubiyet hanesinde yazan 3 maçı da yine deplasmanda kaybetti. Son üç dış saha maçında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak galibiyeti hasretini 3 maça çıkartan siyah- beyazlılar, bu periyotta sadece 2 gol atabildi.

    Antalya'da üstün
    Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 21 lig maçının 12'sinde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 46 kez havalandırdı, kalesinde ise 26 gol gördü.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:43
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